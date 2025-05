Poursuivi pour “offense et diffamation” envers le chef de l’État, Aliou Bah, président du Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), connaîtra le verdict de son procès en appel ce mercredi 28 mai 2025 devant la Cour d’appel de Conakry.

Ce samedi 24 mai, les militants du MoDeL ont organisé, pour la sixième fois, un sit-in de protestation au siège national du parti, à Nongo. Une mobilisation destinée à exiger la libération de leur leader, détenu depuis cinq mois à la maison centrale de Conakry.

« La justice guinéenne fait face à un défi historique et doit s’acquitter de son devoir d’indépendance, le 28 mai prochain. Les magistrats, en vertu de la séparation des pouvoirs, sont appelés à rendre des décisions justes et équitables. Puisque ce n’est qu’en respectant ces fondements que nous pourrons ensemble bâtir un véritable État de droit, au sein duquel tous les Guinéens pourront se reconnaître. Ce sit-in renouvelé, sans relâche, témoigne de notre détermination, notre résilience et notre engagement à défendre la liberté, la justice et l’État de droit », a déclaré Moïse Diawara, porte-parole du parti, qui dit toutefois maintenir sa confiance en l’institution judiciaire.

Il ajoute : « Nous continuons d’accorder le bénéfice du doute à notre système judiciaire, car le combat pour la liberté est un combat interminable. C’est pourquoi nous devons rester mobilisés pour cette noble cause. Comme l’a dit Nelson Mandela, ‘la liberté est indivisible’. Ne laissons pas la lassitude nous envahir. Poursuivons notre lutte avec détermination face à l’injustice, sans céder à la peur ni aux tentations. La quête de liberté et de justice doit être notre raison d’être. »

Avant de conclure, Moïse Diawara a eu une pensée pour les disparus et les exilés politiques : « En tant que MoDeListe, je ne peux conclure sans penser à nos frères disparus et à ceux qui ont été contraints à l’exil pour défendre l’État de droit. Nous tenons également à exprimer nos sincères condoléances à la famille de Billo, suite au décès de son père. Que son âme repose en paix. Je vous invite à observer une minute de silence en honneur de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie dans cette lutte.»

Et d’insister : « Enfin, rappelons que la réussite d’une transition repose sur l’inclusivité de l’État. Merci à tous les acteurs sociopolitiques du pays. La paix n’est pas un vain mot. Elle est essentielle à l’épanouissement de notre société. Merci à toutes et à tous. »