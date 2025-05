Le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a organisé, ce samedi 24 mai 2025, le sixième acte de son sit-in de protestation au siège national du parti, à Nongo. Objectif : exiger la libération de son président, Aliou Bah, détenu depuis plusieurs semaines.

Ce nouveau rassemblement a vu la participation de plusieurs figures de la vie politique et de la société civile, notamment Souleymane Souza Konaté de l’UFDG, le doyen Kaman Cissé du RPG Arc-en-ciel, ou encore Ibrahima Kalil Diallo, président du mouvement Agissons Pour la Guinée. Tous sont venus témoigner leur solidarité au MoDeL et dénoncer ce qu’ils considèrent comme une dérive autoritaire du régime en place.

Prenant la parole, le directeur de la communication de l’UFDG, Souleymane Souza Konaté, a d’abord évoqué plusieurs cas de figures emblématiques qu’il estime persécutées pour leurs engagements politiques. “Billo Bah, Foniké Mingué, Saadou Nimaga et Aliou Bah” sont, selon lui, les symboles d’une “résistance face à ce qu’il qualifie ‘d’imposture’ et de ‘dictature’”.

Lui-même engagé dans ce combat, Souza Konaté a lancé un appel à la mobilisation générale : “Il faut défendre les principes démocratiques, parce que demain vous pouvez vous retrouver dans des situations de faiblesse. C’est pourquoi, aujourd’hui il faut se mobiliser pour défendre Aliou Bah, ce n’est pas pour sa personne, c’est pour nous-mêmes. Car aujourd’hui c’est lui, demain ça peut être chacun d’entre nous. C’est pourquoi il faut continuer à se battre. Du côté de l’UFDG, vous avez un allié solide. Le président Cellou Dalein Diallo m’a dit de transmettre ce message aux militants, cadres et partisans du MoDeL : nous continuerons ce combat à vos côtés pour que Aliou Bah recouvre sa liberté.”

Le doyen Kaman Cissé, représentant du RPG Arc-en-ciel, a, lui aussi, salué la détermination des militants du MoDeL. “Je suis très fier d’être là aujourd’hui parmi vous comme étant les grands témoins de l’histoire. La culture et les connaissances ont été créées par la société à travers le temps et l’espace. Nous allons aller lentement, mais sûrement. Le professeur Alpha Condé m’a dit de venir saluer le MoDeL. Il est en exil, mais il suit de près tout ce qui se passe en Guinée. Bravo aux militants et cadres du MoDeL, je vous salue très sincèrement à tous les niveaux et sur tous les plans. Je crois que le mercredi 28 mai 2025 doit être le dernier jugement pour que Aliou Bah soit là. On ne peut pas souhaiter faire chaque fois des sit-ins pour lui, alors qu’il est en prison. Car s’il est parmi nous, on fera le même rassemblement. Donc victoire, honneur et gloire à Aliou Bah et aux modélistes.”

Quant à Ibrahima Kalil Diallo, coordinateur du mouvement Agissons Pour la Guinée, il a dénoncé un procès purement politique. “Le procès qui est intenté contre M. Aliou Bah va au-delà de sa personne. C’est un procès contre la vérité, contre la démocratie. Aujourd’hui, c’est la vérité et le mensonge qui s’affrontent à travers ce procès”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter : “L’issue de ce verdict déterminera si la population peut encore avoir confiance en sa justice.”

Ce sixième acte du sit-in marque une nouvelle étape dans la mobilisation du MoDeL et de ses alliés, à quelques jours de la prochaine audience du procès d’Aliou Bah.