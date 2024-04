Ce jeudi 25 avril 2024, le Conseil National de la Transition (CNT) a examiné et adopté la Convention d’établissement relative au développement du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) et d’unité de production d’énergie électrique d’une capacité globale de 1 800 MW. Le coût global de ce projet qui va générer de nombreux emplois directs et indirects est estimé à 3 milliards de dollars, selon le chef du du département de l’énergie en Guinée.

Selon la rapporteuse de la Commission des affaires économiques et du développement durable du Conseil national de la transition (CNT), Saran Traoré, malgré les progrès réalisés dans le secteur de l’électricité, les défis demeurent importants, en particulier pour répondre aux besoins énergétiques des sociétés minières.

La Convention d’établissement examinée entre la République de Guinée et West Africa Group LNG INC et Hélios énergie infrastructure SCS vise à promouvoir le gaz naturel liquéfié comme source d’énergie propre et abordable.

Le rapport d’examen indique que ce projet, qui comprend la construction d’infrastructures de production et de distribution de gaz naturel, représente une avancée significative pour l’économie guinéenne. Les délibérations au sein du CNT ont permis de soulever plusieurs préoccupations concernant les aspects fiscaux, les investissements réels, les coûts patronaux, et d’autres aspects clés de la convention. Suite à ces discussions, des modifications importantes ont été apportées pour garantir un meilleur équilibre entre les intérêts de la Guinée et ceux des investisseurs.

Parmi les principales modifications apportées à la convention, la rapporteuse cite :

La non-déductibilité des coûts d’entretien, des surestaries non causées par l’État et les commissions versées aux centrales d’achat ;

L’éligibilité de l’entreprise au paiement de la RTI, au taux de 2 % ;

La limitation des avantages fiscaux de la période d’installation à 3 ans au maximum, à partir de la première importation ;

La revue à la baisse de la période dérogatoire fiscal de l’IS, de 20 à 15 ans ;

La réduction du taux d’imposition de l’IS ainsi qu’il suit :

100 % de 1 à 5 ans ;

70 % de 6 à 11 ans ;

45 % de 12 à 15 ans ;

0 % de 16 ans à plus.

Ces ajustements ont été rendus possibles grâce à la volonté du Président du CNT, Dr Dansa Kourouma, de veiller à ce que la Guinée tire le meilleur parti de ses ressources naturelles tout en garantissant des retombées économiques maximales pour le pays.

“La présente convention d’établissement a pour but de promouvoir le gaz naturel (GNL) en Guinée, combustible avantageux pour la production d’énergie électrique à moindre coût au profit de l’économie nationale notamment pour le développement des secteurs minier, industriel, énergétique. Elle vise à aider l’Etat et la société d’Electricité De Guinée (EDG) à combler en partie la quantité d’énergie dont ils ont besoin pour l’amélioration de la desserte en électricité”, explique l’honorable Saran Traoré.

Selon le ministre de l’Énergie, de l’hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubacar Camara ce projet présente de nombreux avantages pour la Guinée. Au-delà de l’énergie propre, des ressources considérables seront investies et de nombreux emplois seront créés.

“Le coût des investissements est de 3 milliards de dollars USD avec la création de milliers d’ emplois directs et indirects. En moyenne les emplois directs c’est environ 2 mille et pratiquement entre 7 à 8 mille emplois indirects. En adoptant ce projet vous concrétisez un engagement en faveur du progrès et du bien-être de notre nation. Votre soutien est crucial pour assurer la réussite de ces projets d’envergure qui auront un impact positif et durable sur notre pays… Nous constatons avec satisfaction que les conseillers nationaux remplissent pleinement leur rôle en faisant preuve de critique de manière constructive, sans excès, et en manifestant une bienveillance éclairée dénuée de toute complaisance”, a déclaré le ministre Camara.

Le projet a enfin été adopté par la majorité des 64 conseillers présents avec 3 abstentions.

La plénière a connu en outre la présence des conseillers nationaux, des cadres de l’administration parlementaire, du ministère de l’Énergie et des représentants de West Africa Group LNG INC et Hélios énergie infrastructure SCS (sociétés américaines exécutant ce projet) et l’ambassadeur de États-Unis en Guinée et son équipe.