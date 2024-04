En marge de la troisième édition de la Conférence Panafricaine de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) à Banjul, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Monsieur Alpha Bacar Barry, a co-animé un panel de haut niveau aux côtés de son homologue de la Gambie, le 𝐏𝐫 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐦𝐞𝐳, et de la Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur du Cap-Vert, le 𝐏𝐫 𝐄𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐢𝐫𝐨. Ce panel avait pour thème 𝐥’é𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞.

Au cours de cette session, Monsieur le 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐁𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐲 a saisi l’opportunité pour présenter les initiatives et les politiques mises en œuvre par la Guinée en vue de promouvoir la publication scientifique et d’encourager la mobilité académique. Il a mis en avant les efforts déployés par son pays pour soutenir la recherche et favoriser l’accès à la connaissance, notamment à travers des programmes de financement et de partenariats internationaux.

Les échanges qui ont suivi ont été particulièrement fructueux, permettant non seulement de mettre en lumière les bonnes pratiques de chaque pays représenté, mais aussi de favoriser le dialogue et les collaborations au sein de la communauté universitaire francophone en Afrique. Ces discussions ont également mis en évidence les défis persistants auxquels sont confrontés les chercheurs et les universitaires sur le continent, tels que le manque de financement, les infrastructures inadaptées, ou encore les barrières linguistiques.