Le Premier ministre de la Guinée, Amadou Oury Bah, a effectué une visite ce jeudi 25 avril 2024, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. À l’occasion, il a souligné l’importance pour les forces de sécurité de respecter les droits de l’homme dans le maintien d’ordre tout en déplorant l’usage des armes à feu pendant les manifestations ayant entraîné des nombreuses pertes en vie humaine ces derniers temps.

« Nous avons enregistré des drames et des tragédies sur le plan routier, sur le plan des atteintes à la vie des jeunes enfants et sur le plan de la protection civile, des installations extrêmement importantes de nos structures énergétiques ont été brûlées », a déclaré le Premier Ministre, soulignant ainsi l’urgence d’agir pour prévenir de telles tragédies à l’avenir.

Le Premier Ministre a également réitéré l’engagement du gouvernement envers la protection des droits humains et l’importance d’une enquête impartiale sur toute violation de ces droits. « Le maintien de l’ordre ne peut pas se faire avec des armes à feu », a-t-il affirmé devant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, insistant sur la nécessité que les enquêtes soient menées par les services judiciaires de manière indépendante.

Il a également souligné le rôle crucial des forces de l’ordre dans la construction de la confiance entre le gouvernement et les citoyens. « La première règle de la confiance que les populations doivent avoir avec les services de police ou les services de force de l’ordre de manière générale, est l’assurance que devant un homme ou une femme qui porte l’uniforme, on a la sécurité, on a la protection. C’est cela le devoir des services de police, des forces de l’ordre de manière générale », a-t-il déclaré.

Enfin, le Premier Ministre a appelé à faire de la sécurité des citoyens une priorité absolue. « Je tiens à ce que tout le monde fasse le nécessaire pour que la sécurité de nos compatriotes soit la priorité des priorités de nous tous. Sans cela, tout ce que nous construirons n’aura pas de pérennité », a-t-il conclu.

Cette sortie médiatique met en nu les violations répétées des droits de l’homme par les forces de défense et de sécurité en Guinée comme cela a été toujours dénoncé par les organisations de la société civile.