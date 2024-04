Comme lors du dernier mercato, le Milan AC est revenu à la charge pour Sehrou Guirassy et compte lever son option d’achat. Les pourparlers entre l’entourage de l’attaquant guinéen et le clan milanais auraient déjà commencé.

Sensationnel cette saison sur les pelouses de Bundesliga (25 buts en 24 matchs), Sehrou Guirassy attise la convoitise des grosses écuries.

Selon La Gazzetta dello Sport, le Milan AC a repris les discussions pour s’offrir les services de l’attaquant guinéen cet été. Les pourparlers entre l’entourage du joueur et le club sont en cours et les 17 millions d’euros qui constituent sa clause libératoire ne semble pas inquiéter le club italien.

Avec le départ assez probable d’Olivier Giroud vers le LAFC cet été, Guirassy fait partie des cibles prioritaires du Milan, à cause notamment de son prix assez abordable et de son profil très intéressant. L’autre cible étant Joshua Zirkzee, qui coûte plus de 50 millions d’euros.

Pour rappel, le buteur guinéen a planté 27 buts en 26 matchs toutes compétitions cette saison.