La Haute autorité de la communication (HAC) a ordonné, ce mercredi 25 mars 2026, la fermeture immédiate de la chaîne KABACK TV et de ses plateformes numériques, invoquant un conflit d’intérêts du concessionnaire et la diffusion de contenus susceptibles de troubler l’ordre public.

La Haute autorité de la communication (HAC) a pris la décision de fermer la chaîne de télévision KABACK TV, suite à des irrégularités relevées dans la gestion de son concessionnaire. Selon le communiqué officiel de l’institution, « la situation administrative de son concessionnaire constitue un conflit d’intérêts au regard des principes de neutralité, d’impartialité et de séparation des fonctions publiques et des activités privées de communication audiovisuelle ». La HAC souligne que cette situation « est contraire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

En outre, l’institution a dénoncé « la diffusion d’images et de propos non recoupés de la chaîne Kaback TV susceptibles de troubler l’ordre public ». Face à ces manquements, la HAC a décidé la « fermeture immédiate de la chaîne de télévision KABACK TV et de ses plateformes numériques », conformément à ses prérogatives légales.