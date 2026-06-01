Double scrutin du 31 mai : plus de 50 % des commissions ont déjà lancé la centralisation des résultats, selon la DGE

Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote pour les élections législatives et communales du 31 mai 2026, la Directrice générale des élections (DGE), Djenabou Touré, s’est montrée confiante quant au niveau de participation enregistré à travers le pays. Alors que les opérations de centralisation des résultats ont déjà débuté dans plusieurs localités, la responsable de l’administration électorale estime que les premiers indicateurs sont encourageants.

Cette déclaration intervient alors que plusieurs acteurs politiques et observateurs ont signalé, au cours de la journée, des retards dans la mise à disposition de certains documents électoraux, notamment les procès-verbaux (PV) dans plusieurs bureaux de vote. Des dénonciations qui ont alimenté les inquiétudes sur le bon déroulement des opérations de dépouillement.

Sans nier l’existence de difficultés ponctuelles, la DGE se veut toutefois rassurante et affirme que ces situations n’ont pas compromis le processus électoral.

« Les procès-verbaux, les listes d’émargement et les autres documents prévus par la loi sont progressivement acheminés vers les commissions compétentes, sous la supervision des magistrats qui président les CACV », a expliqué Djenabou Touré.

Selon elle, la centralisation des résultats est déjà effective dans une grande partie du pays. Plus de la moitié des Commissions administratives de centralisation des votes (CACV) avaient entamé leurs travaux au moment de sa prise de parole.

« Plus de 50 % des CACV ont commencé à centraliser les résultats. Les commissions de réception ont également démarré leur travail et reçoivent progressivement les procès-verbaux dans l’ensemble des communes du pays », a-t-elle précisé.

La Directrice générale des élections a par ailleurs indiqué que les données relatives à la participation continuent d’être consolidées dans les 375 circonscriptions électorales communales et les 50 circonscriptions électorales législatives.

Malgré les difficultés signalées dans certaines localités, elle affirme que les premières remontées reçues par son institution sont positives.

« Le taux de participation que nous sommes en train de recevoir est vraiment satisfaisant. Je l’ai dit cet après-midi, mais l’affluence observée en soirée dans les bureaux de vote à l’intérieur du pays nous a également rassurés. Le taux de participation sera vraiment au rendez-vous », a déclaré la patronne de la DGE.

Djenabou Touré a également annoncé que les opérations de compilation et d’exploitation des résultats vont s’intensifier dès ce lundi.

« Dès demain, nous allons nous atteler au traitement des résultats », a-t-elle indiqué.

En attendant la compilation complète des suffrages, la DGE assure que les opérations de centralisation se poursuivent conformément aux dispositions légales, sous le contrôle des commissions compétentes et des magistrats chargés de superviser le processus.