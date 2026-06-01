Presse guinéenne en deuil : le doyen Diallo Souleymane s’est éteint

Le doyen Diallo Souleymane, fondateur du groupe de presse Le Lynx-La Lance, est décédé ce lundi. L’annonce a été faite par son média, qui précise que le décès est survenu au Canada.

Fondateur de l’un des plus anciens groupes de presse du pays, le doyen Diallo Souleymane est considéré comme l’un des pionniers de la liberté de la presse en Guinée.

Son engagement en faveur d’une presse indépendante et son apport au développement du paysage médiatique guinéen ont marqué plusieurs générations de journalistes.