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Presse guinéenne en deuil : le doyen Diallo Souleymane s’est éteint

Amadou Dioulde Diallo
1 min de lecture

Le doyen Diallo Souleymane, fondateur du groupe de presse Le Lynx-La Lance, est décédé ce lundi. L’annonce a été faite par son média, qui précise que le décès est survenu au Canada.

Fondateur de l’un des plus anciens groupes de presse du pays, le doyen Diallo Souleymane est considéré comme l’un des pionniers de la liberté de la presse en Guinée.

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