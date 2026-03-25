L’artiste guinéen Azaya, de son vrai nom Mohamed Kamissoko, a dévoilé le 22 mars dernier un nouveau clip intitulé « Djamila ». Porté par une forte charge émotionnelle, ce titre inédit s’impose déjà comme un véritable hymne à l’amour et séduit une large frange de ses admirateurs.

Disponible sur les plateformes depuis sa sortie, le clip de celui que beaucoup surnomment le « Messi » de la musique guinéenne enregistre des débuts prometteurs, avec plus de 6 000 mentions « j’aime » et près de 17 000 vues cumulées sur YouTube.

À travers des paroles empreintes de passion et de détermination, l’artiste affiche clairement ses intentions : « Tu me poses trop de questions, c’est moi qui gère, ne t’occupe de rien. Je suis en mission, j’aurai ton cœur, je te le promets. »

Dans « Djamila », Azaya tourne résolument le dos au passé pour se projeter dans une relation sincère : « Djamila, tu connais les autres, c’est le passé… c’est toi que je veux. »

Le morceau se distingue également par une touche de romantisme assumé, où l’artiste laisse entrevoir un avenir à deux : « J’ai croisé ton chemin, je me perds dans tes regards… on fera le tour du monde. »

Avec cette nouvelle sortie, Azaya confirme une fois de plus sa capacité à toucher le cœur du public et à imposer sa signature dans le paysage musical guinéen.