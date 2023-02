Le séjour de quelques jours qu’il a effectué à l’intérieur du pays a permis au Premier ministre chef du gouvernement de toucher du doigt les réalités que vivent les concitoyens de la Guinée profonde.

Des réalités qui sont souvent occasionnées par un manque de suivi et évaluation de chantiers ouverts à en croire Dr. Bernard Gomou. Pour y apporter des réponses, le patron de la primature a interpellé le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

« Le pays est en chantier. Mais, il y a des entrepreneurs indélicats. Les bureaux de contrôle et de suivi ne sont pas sur le terrain. Aussi, nous devons : Renforcer le suivi et le contrôle de nos projets ; Renforcer l’autorité de l’État en replaçant les Gouverneurs et Préfets au cœur du développement à la base ; Assurer une bonne communication entre l’Administration Centrale et la gestion des projets ; Corriger les défaillances de communication entre les niveaux d’échelle de l’Administration sur les contrats pour que tout marche comme planifié dans les 24 mois de la Transition. Aussi, j’ai instruit au Ministre de l’Administration du Territoire d’organiser un séminaire d’appropriation du décret N°0573 sur la responsabilité d’administrateur territorial. C’est extrêmement important », a lancé Dr. Bernard Gomou jeudi en conseil des ministres.

Pendant cette période exceptionnelle, le premier ministre s’inscrit dans la logique de continuité de l’Etat. « Il est vrai que nous avons hérité d’un certain nombre de contrats. Pour le respect du principe de continuité de l’Etat, nous devons tous les achever par la relance et le suivi des travaux. Les chantiers que nous avons initiés depuis quelques mois seront réalisés dans les délais. Le commissariat central de Dabola en est une illustration. Bien d’autres projets s’inscrivent dans cette démarche ».

Après cette tournée de terrain, le Chef du Gouvernement a dressé un tableau sombre de la situation des Guinéens de l’extérieur du pays. Bernard Gomou se dit convaincu que désormais le retard de notre pays est en grande partie dû à l’exécution des contrats d’Etat, en particulier les contrats d’infrastructures.

C’est pourquoi, insiste-t-il, « sous l’autorité du Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, nous allons lancer une importante opération de vérification des critères d’attribution et de gestion des contrats », prévient le patron du palais de la colombe.