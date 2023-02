Le coordinateur des fédérations de l’intérieur du pays Cellou Baldé a félicité le travail de Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré qu’il qualifie de « l’offensive diplomatique souterraine, silencieuse, sans bruit, mais efficace qu’ils sont en train de mener auprès des institutions sous-régionales africaines et internationales ».

« Je félicite également la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO pour l’accompagnement positif que l’institution ne cesse d’apporter pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel pour que la crise guinéenne soit résolue, mais également la rectification que la CEDEAO vient d’apporter à la transition en cours, en marge du dernier sommet tenue, une rectification importante a été apportée à la transition en cours » a-t-il indiqué à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) ce samedi 25 février 2023.

L’ancien député de Labé soutient que depuis quelques semaines, “les opérateurs politiques” étaient en train de se taper la poitrine pour dire qu’il n’y aura plus de dialogue, « pour dire le dialogue est derrière nous, toutes les portes sont fermées, pour dire l’UFDG s’est auto-exclue. Aujourd’hui, ils n’ont que leurs yeux pour pleurer. Et c’est dans ce sens que je salue la clairvoyance, la prise de conscience des autorités de la transition qui quand même ont affirmé haut et fort que les portes restent ouvertes, qu’ils vont faire en sorte que l’article 77 de la charte soit respecté. Tenez-vous bien, ils ont désavoué les opérateurs politiques qui ne veulent pas qu’il y ait la paix et la stabilité dans notre pays ».

Il invite le CNRD d’aller immédiatement dans le sens de l’apaisement pour que le dialogue politique se tient enfin. Il rappelle d’ailleurs qu’il n’y a pas eu de dialogue inclusif en République de Guinée, mais plutôt une concertation conformément à l’article 77 de la charte qui parle des forces vives et du CNRD. « Nous invitons les autorités de la transition qui viennent donner une claque à ces opérateurs politiques de ne regarder ni à gauche ni à droite de continuer pour faire en sorte que l’accord obtenu avec la CEDEAO soit exécuté sur la base préalable d’un dialogue entre les forces vives de la République de Guinée » a-t-il conclu.