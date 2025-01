Suite au choix porté sur sa personne pour remplacer Me Mohamed Traoré au sein du Conseil national de la transition, Me Abdoulaye Sylla a été présenté ce vendredi 24 janvier 2025 aux conseillers nationaux. À cette occasion, le président de l’organe legislatif de la transition a évoqué ce qui a prévalu à son choix parmi tant d’autres avocats.

Dansa Kourouma affirme que les conseillers nationaux ont eu l’occasion de côtoyer Me Abdoulaye Sylla dans toutes les activités de réflexion qu’ils ont organisées et ouvertes au grand public. “Le Symposium sur le constitutionnalisme, vous étiez parmi les panélistes guinéens. Et vous avez été aussi identifié parmi les experts nationaux chargés d’appuyer le CNT dans le cadre de l’élaboration des lois organiques”, a-t-il rappelé, précisant que le choix du président de la transition sur la personne de Me Sylla n’est pas fortuit.

“Ce décret-là est une confirmation de vos capacités intellectuelles, mais aussi de l’amour que vous avez pour votre pays. Rien ne se fait par hasard. Tout ce qui arrive dans la vie, d’abord, c’est une prescription de Dieu. Mais il y a toujours de la logique dans ce qui se passe. Votre manière de vous comporter, vos qualités scientifiques et les valeurs morales et éthiques. Ce qui vous incarne, ce sont naturellement les arguments, les raisons qui ont motivé votre choix par le barreau de Guinée, entériné par un décret de son excellence, Monsieur le Président de la République”, a-t-il martelé.

Le nouveau conseiller national va intégrer la commission constitution, lois organiques, administration publique et organisation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement intérieur du CNT.