Le Syli national de Guinée a été éliminé de la CAN, en huitième de finale (1-0), par les scorpions de Gambie, lundi 24 janvier 2022, à Bafoussam, au Cameroun. Si d’aucuns estiment que la Guinée n’était pas prête pour cette autre édition, Thierno Sadou Diakité lui, trouve les défauts ailleurs.

Ce consultant sportif se dit déçu de la défaite du Syli national, face à l’équipe gambienne. Thierno Saidou Diakité pense qu’il faut songer à reconstruire l’équipe guinéenne pour mieux se préparer pour la Coupe d’Afrique des nations qui se jouera en 2023 en Côte d’Ivoire.

«C’est une confirmation des craintes qu’on a exprimées hier lors des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 au Maroc, dont la Guinée a été éliminée dans les derniers placements. C’est dommage. On avait souhaité que l’on revoit l’encadrement technique, malheureusement le ministère des sports, le comité de normalisation ont préféré confié cela à Kaba Diawara qui dirigeait notre équipe nationale au Cameroun. Et les craintes ce sont confirmées vu les trois matchs que la Guinée a eu à jouer», a-t-il révélé.

La défaite de la Guinée contre la Gambie est non seulement due au manque de clairvoyance de l’entraîneur mais aussi, le non engagement dès joueurs, a soutenu le consultant sportif.

«La responsabilité est partagée. Vous savez, Kaba Diawara, c’est sa première expérience en tant qu’entraîneur. Et les joueurs aussi n’ont pas fait preuve d’engagement. Le match d’hier est une parfaite illustration. Au début, c’était un peu crispé et il a fallu qu’aux vingt dernières minutes pour que l’équipe guinéenne prenne l’emprise sur le match. Et ça aussi Kaba Diawara a manquer de clairvoyance, parce que Morlaye Sylla à défaut de commencer le match, est rentré très tard et dès qu’il est rentré le Syli national a eu une emprise sur le jeu.

Malheureusement, les occasions qui se sont présentées n’ont pas été concrétisées», a analysé monsieur Diakité.

Il suggère par ailleurs, le renouvellement de l’équipe nationale et aussi le recrutement d’un bon entraîneur.

«Avoir la coupe d’Afrique des Nations, ce n’est pas possible comme on le dit. Vouloir, c’est pouvoir. Moi je crois qu’il faut songer à la reconstruction du Syli national, parce que plusieurs footballeurs de cette équipe sont en fin de cycle. Donc il faut qu’on songe à renouveler cette équipe, ensuite chercher à recruter un entraîneur de haut niveau qui va rester quatre (4) ans en Guinée parce que dans quelques semaines déjà, les éliminatoires de la CAN 2023 programmés en Côte d’Ivoire, vont démarrer. Il y a les préliminaires qui vont se discuter après la CAN au Cameroun, donc cela veut dire dans trois trois ou quatre mois. Il faut qu’on songe à renouveler le Syli national. Moi je pense qu’il y a de très bons joueurs qui évoluent dans le championnat professionnel.»