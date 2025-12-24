L’Algérie et le Burkina Faso ont idéalement lancé leur campagne, mercredi, dans le groupe E de la CAN 2025. Si les Fennecs se sont facilement imposés face au Soudan, les Étalons burkinabè ont dû attendre les derniers instants pour venir à bout de la Guinée équatoriale.

Le Burkina renverse la Guinée équatoriale à Casablanca

La première rencontre de la journée, disputée au stade Mohammed V de Casablanca, s’est soldée par une victoire arrachée du Burkina Faso face au Nzalang Nacional. Après une première période équilibrée, la rencontre a basculé en seconde mi-temps, malgré l’infériorité numérique des Équato-Guinéens, réduits à dix dès la 55e minute.

À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Marvin Anieboh a ouvert le score pour la Guinée équatoriale, faisant croire à un succès surprise. Mais les Étalons n’ont jamais abdiqué. À force de multiplier les offensives, ils ont égalisé dans le temps additionnel grâce à Georgi Minoungou (90e+5), auteur d’un joli numéro dans la surface adverse.

Trois minutes plus tard, le Burkina Faso a arraché la victoire grâce à son véritable métronome défensif, Edmond Tapsoba, offrant ainsi un succès renversant aux siens. Score final : 2-1 pour le Burkina Faso.

Algérie sans pitié, Riyad Mahrez en héros face au Soudan

La seconde affiche du groupe E s’est disputée au stade Prince Moulay El-Hassan, devant plus de 13 000 spectateurs majoritairement acquis à la cause des Fennecs. Portée par le talent et le leadership de Riyad Mahrez, la sélection algérienne s’est largement imposée (3-0) face au Soudan.

Dès l’entame, les Algériens ont affiché leurs intentions. Trouvé dans la surface, Mahrez a ouvert le score dès la 2e minute, avant de doubler la mise en seconde période (62e). Réduits à dix après l’expulsion d’un joueur à la 40e minute, les Soudanais ont fini par céder une troisième fois à cinq minutes du coup de sifflet final.

Grâce à ce large succès, l’Algérie lance parfaitement sa CAN et se projette déjà vers son prochain rendez-vous face au Burkina Faso, pour ce qui s’annonce comme le choc du groupe E.