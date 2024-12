La récurrence de l’insécurité dans le pays, particulièrement dans le Grand Conakry, a été abordée lors de la plénière du Conseil national de la transition, à l’occasion de l’adoption du volet recettes de la loi de finances rectificative pour l’exercice 2025.

Lors de son intervention, Aboubacar Sidiki Cissé, membre de la commission de contrôle et de comptabilité du CNT, a exprimé ses préoccupations sur deux enjeux majeurs qui préoccupent les citoyens.

“Dans un pays où un ministre de la Justice, chargé de rassurer le peuple sur les questions de justice — car la justice va de pair avec la sécurité — nous affirme que des personnes kidnappées l’ont été par des malfrats et non par des hommes en uniforme. Ce ne sont pas des militaires, mais des malfrats. Cela constitue un sujet inquiétant. Cela signifie que personne n’est en sécurité en Guinée”, a-t-il souligné.