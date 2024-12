Les réactions s’intensifient dans l’arène politique suite aux appels intempestifs du retrait des représentants des partis politiques membres des forces vives de Guinée. Après le camp de l’ancien premier ministre, Cellou Dalein Diallo, c’est au tour de l’ancien parti au pouvoir de s’exprimer sur cette actualité qui préoccupe plus d’un.

L’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno, a tenu à préciser qu’au niveau du RPG Arc-en-ciel, la fin de la transition ne fait aucun doute : « C’est connu, c’est le 31 décembre 2024. Les Forces vives ont fait une déclaration dans ce sens, donc le RPG reste dans l’esprit de cette déclaration. »

Cette déclaration de l’ancien ministre du Commerce montre que le RPG arc-en-ciel s’inscrit dans une ligne commune avec les Forces vives de Guinée (FVG), qui ont récemment renouvelé leur appel à la mobilisation nationale pour garantir que le régime de transition respecte ses engagements.

Interrogé sur la possibilité de retirer les membres du RPG du CNT si le délai de la transition n’est pas respecté par la junte, Marc Yombouno a précisé : « Pour le moment, nous restons dans l’esprit de la déclaration et nous pensons que, comme on le dit toujours, nous continuons à croire que le président de la transition va respecter son engagement et sa parole d’officier. »

Dans une déclaration rendue publique le mardi 12 novembre 2024, les forces vives ont annoncé la mise en place d’une transition civile dès le 1ᵉʳ janvier 2025.

Alors que les échéances se rapprochent, les positions des différents acteurs politiques restent scrutées. Si le RPG Arc-en-ciel se montre pour l’instant modéré, son soutien à la déclaration des Forces vives indique une volonté d’intensifier la pression sur la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya.