L’activiste de la société civile, Mamadou Kaly Diallo, déplore l’usage disproportionné de la force lors du maintien de l’ordre public en Guinée. Selon lui, bien que les citoyens aient le droit de manifester pacifiquement, les services de sécurité doivent intervenir sans recourir à la force.

Cependant, il précise que cela n’est possible que lorsque les agents reçoivent l’ordre d’encadrer et non d’empêcher la manifestation.

Malheureusement, regrette Kaly, les violations des dispositions qui régissent ces manifestations par ceux qui sont censés les respecter ont souvent conduit à des pertes humaines et matérielles.

Ce qui fait qu’en Guinée, depuis les événements de janvier et février 2007, la manifestation est perçue comme synonyme de violence, alors que la liberté de manifester pacifiquement est un indicateur important de l’état de santé de la démocratie.

Face à ce constat alarmant, ce défenseur des droits de l’homme affirme que l’interdiction systématique de toute manifestation revendicative n’est pas la meilleure solution.

“La meilleure solution, à mon avis, reste tout d’abord la mise en place d’un cadre de dialogue périodique, inclusif, sincère et permanent. Ensuite, il est essentiel de garantir le respect des libertés fondamentales, notamment celles d’opinion et d’expression, sans condition ni considération d’appartenance, et de promouvoir et protéger les droits humains en tout lieu, en toute confiance et sans discrimination aucune”, a-t-il déclaré.

Mamadou Kaly Diallo invite le général Mamadi Doumbouya à s’adresser à la nation sur le respect des droits de l’homme et des libertés publiques en Guinée. Il estime qu’une telle adresse aurait un impact positif et contribuerait à la bonne conduite de la transition guinéenne.

Cette interpellation de l’activiste Kaly Diallo intervient dans un contexte de crise politique. Les Forces vives de Guinée envisagent d’organiser des manifestations pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel initialement prévu avant le 31 décembre 2024.