Agro Food Industrie, une filiale du groupe SONOCO spécialisée dans l’agroalimentaire a lancé une nouvelle gamme de boisson mercredi 23 décembre dans l’enceinte de son usine à sonfonia.

Appelée “Salam”, les produits sont 100% guinéens et sans alcool pour tous les amateurs de boissons savoureuses et rafraîchissantes.

Pour conquérir le marché national et international, le directeur commercial et marketing du groupe SONOCO compte se rabattre sur la communication de masse afin d’y arriver.

«Nous allons donc lancer une campagne à 360⁰ pour pouvoir asseoir une notoriété de la marque et permettre ainsi à tous nos partenaires de réaliser d’énormes profits. Et pour cela, nous avons engagé des hommes et des femmes de talents pour rendre la marque connue et disponible sur le marché. C’est une marque 100% guinéenne ayant une qualité internationale produite avec la technologie dernier cri. Elle est donc capable de rivaliser avec les grandes marques que vous connaissez», a commenté Jean Ntambwe.

«Nous allons pouvoir satisfaire tous les besoins des consommateurs guinéens. Nous avons prévu de pouvoir nous déployer sur quatre catégories: les boissons gazeuses, les jus, les boissons énergisantes mais aussi l’eau. Dans chacun de ces lots, nous offrons différents formats. Des formats individuels comme des formats familiaux. », a expliqué Jean Ntambwe.

Les boissons Salam seront disponibles dès ce 23 décembre, dans tous les points de vente de Conakry mais aussi de l’intérieur du pays en bouteille de 33,50 et 150cl ainsi qu’en canette de 15,25 ou 33cl.

Cette cérémonie de lancement s’est terminée par la visite des installations de l’usine, en présence des partenaires commerciaux.