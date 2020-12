Quelques jours après l’installation officielle du chef de l’État Alpha Condé dans ses fonctions, les guinéens attendent impatiemment la nouvelle équipe gouvernementale.

Au Rpg arc-en-ciel, ces attentes sont grandes. Les cadres du parti au pouvoir plaident pour une structure gouvernementale assez restreinte.

C’est le cas de Sékou Nana Sylla, membre de la cellule de communication du Rpg arc-en-ciel. Il invite le chef de l’État à beaucoup plus de vigilance.

«Personnellement, j’aurais souhaité que la structure du gouvernement soit la plus restreinte possible. Et que M. Le président de la République et son futur premier ministre soient extrêmement vigilants pour prendre des cadres qui sont patriotes, capables de s’inscrire dans la ligne politique définie par le président Alpha Condé», lance ce responsable du Rpg arc-en-ciel

D’après lui, c’est ces cadres qui bénéficieront de la confiance du chef de l’État, qu’ils soient du Rpg et ses alliés, de l’opposition parlementaire ou extraordinaire ou de la société civile qui donneront un signal fort par rapport à la nouvelle orientation globale du parti pour les années à venir.

«Nous au Rpg arc-en-ciel nous y attachons un intérêt tout particulier […]», prévient-il

Parce que précise Sékou Nana Sylla, c’est cette nouvelle vision qui permettra au parti au pouvoir de maintenir son positionnement sur le chéquier politique national.

«Garder le pouvoir à l’horizon 2026, dépendra de ce qu’on aura réalisé au cours de ces six (6) prochaines années», conclut-il