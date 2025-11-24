Des responsables de santé issus de seize pays africains, ainsi que de l’Algérie, se réuniront pendant cinq jours à Conakry pour examiner l’état d’avancement des Programmes élargis de vaccination (PEV) dans la sous-région.

Du 24 au 28 novembre, les directeurs des PEV “vont examiner les progrès réalisés, partager leurs expériences et s’accorder sur les priorités pour renforcer la vaccination systématique”.

Cette rencontre consacre la reconnaissance des efforts fournis par la Guinée, dont la couverture vaccinale est passée de 47 % à 63 % en une année. Une progression rendue possible par la modernisation de la chaîne de froid, la disponibilité accrue des vaccins et l’introduction du vaccin contre le paludisme.