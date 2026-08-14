WACC 2026 : début en fanfare pour le Karfamoriah FC, le Horoya AC s’incline d’entrée

La 5ᵉ édition de la West Africa Champions Cup (WACC) a officiellement démarré ce vendredi 14 août 2026 au stade M’Balou Mady Glao Diakité de Kankan. Pour cette première journée, le Karfamoriah FC a signé une entrée en matière convaincante en dominant largement Star Sport Academy (4-0), tandis que le Horoya AC, champion de Guinée en titre, s’est incliné face au Stade Malien de Bamako (2-0).

Pour le match inaugural de cette édition 2026, le Karfamoriah FC n’a pas tremblé. Devant son public, le club guinéen a livré une prestation aboutie face à Star Sport Academy, formation venue de Sierra Leone.

Les locaux se sont imposés sur le score sans appel de 4-0, grâce à un doublé de leur capitaine Souleymane Diawara (16ᵉ, 60ᵉ), ainsi qu’aux réalisations d’Amadou Mansaré (31ᵉ) et de Mohamed Lamine Condé (90ᵉ).

Portés par un public de Nabaya largement acquis à leur cause, les hommes d’Ismaël Kaba ont affiché leurs ambitions pour leur première participation à la WACC. Une entrée en matière idéale pour le représentant guinéen.

Après ce succès inaugural, le Karfamoriah FC retrouvera le Stade Malien de Bamako dimanche prochain à 16 h GMT, pour sa deuxième sortie dans la compétition.

Le Horoya AC rate son entrée

La deuxième rencontre de la journée a été beaucoup plus difficile pour le Horoya AC. Opposés au Stade Malien de Bamako, les Rouge et Blanc de Matam ont concédé une défaite 2-0.

Les Stadistes ont rapidement pris les devants. Nakouma Keita a ouvert le score dès la 2ᵉ minute, avant que le Horoya ne concède un deuxième but sur un but contre son camp de Mohamed Conté, à dix minutes de la pause.

Malgré une réaction en seconde période et plusieurs tentatives pour revenir dans la partie, les champions de Guinée n’ont pas réussi à inverser la tendance. Ils débutent ainsi la compétition par une défaite.

Vainqueur de la première édition de la WACC en 2022, le Horoya AC devra rapidement réagir. Les Matamkas seront opposés au Djoliba AC du Mali, lundi prochain à 16 h, avec l’obligation de s’imposer pour relancer leur campagne.

Deux affiches au programme ce samedi

La WACC 2026 se poursuit ce samedi 15 août avec deux nouvelles rencontres.

À 14 h, le Hafia FC affrontera le FC Diarra, avant le choc entre le Djoliba AC et le FC Zidane de Mauritanie, programmé à 16 h.

Après cette première journée riche en buts et en émotions, la compétition promet déjà une lutte intense entre les différentes formations engagées.