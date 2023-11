L’existence des partis politiques non agréés est interdite par la Charte des partis politiques, jusque-là, tolérée par l’État, mais que le ministre Mory Condé de l’Administration du territoire et de la décentralisation veut mettre fin.

C’est dans ce cadre qu’il a adressé un courrier aux différentes coalitions politiques leur demandant de lui fournir la liste de leurs membres avec les documents légaux.

Dans le courrier adressé au Rpg arc-en-ciel et alliés que nous avons consulté, Mory Condé exige qu’il lui soit déposé “les copies des agréments des partis politiques actifs en son sein au plus tard le 4 décembre 2023” tout en regrettant que plusieurs formations politiques exercent dans le pays sans agrément.

Joint au téléphone, jeudi 23 novembre 2023, Lansana Komara, membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel, n’a pas souhaité commenter ce courrier. Selon lui, il n’a pas encore pris connaissance de son contenu.

En Guinée, les partis politiques sont régis par la loi organique L/002/CTRN du 23 décembre 1991 portant Charte des partis politiques qui indique les conditions et formalités de leur constitution ainsi que leurs droits et obligations.

Cette loi confère au Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) un certain nombre des prérogatives dont celles de suspendre les activités et les droits d’un parti politique ou de le dissoudre dans de cas et conditions précis.