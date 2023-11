C’est un fait qui relance la problématique d’insécurité en Guinée. Un garçon de 4 ans, nommé Mamadou Saliou Barry, a été “égorgé”, à Kagbélin dans la préfecture de Dubreka. Le corps a été retrouvé jeudi 23 novembre 2023, dans la zone appelée “Tampon”.

Selon les informations, le défunt Mamadou Saliou Barry vivait avec sa grand-mère qui lui a envoyé acheter un article dans une boutique de ce quartier situé en périphérie de Conakry. La disparition de l’enfant a été constatée par son papa. Caporal Mamadou Bailo Barry revient sur les faits de cet acte ignoble.

« Je suis revenu du camp vers 16h le mercredi, j’ai demandé à ma tante où se trouve l’enfant, elle m’a répondu qu’elle l’a envoyé acheter un détergent. Je suis resté quelques temps sans le voir, je me suis mis à sa recherche accompagnée de ma tante. On a sillonné tout le quartier sans le retrouver. Aux environs de 20h, j’ai été à Sanoyah chez le chef de quartier pour faire une déclaration de perte. De là, je me suis rendu aussi au poste de Police pour faire une déclaration ensuite, j’ai été au carrefour Kagbélen pour la même chose. J’ai même été dans les mosquées pour passer le message. Le lendemain (jeudi, ndlr) je suis sorti à sa recherche, arrivée à Sanoyah, on m’a dit qu’il y a un enfant noyé dans l’eau que son corps a été déposé à la mosquée. J’ai été voir ce corps qui n’était pas celui de mon enfant. C’est en me rendant à la gendarmerie de Sanoyah pour demander une recommandation à la brigade de recherche afin d’accélérer l’enquête sur la perte qu’on m’a appelé pour me dire qu’ils ont retrouvé le corps de mon enfant égorgé », a-t-il expliqué en larme.

Ce militaire compte sur la bonne volonté des autorités pour mettre main sur l’assassin de son premier fils. « Je demande aux autorités de mener davantage l’enquête pour que le coupable de cet acte soit retrouvé », a exhorté caporal Mamadou Bailo Barry.

La cheffe de quartier, Mme Regina Kolié, explique qu’elle a été informée par sa population de la présence du corps. Elle promet de tout faire pour que l’acte ne se reproduise pas dans son quartier. « C’est la première fois qu’un tel cas se produit ici. Nous allons davantage prendre nos dispositions pour renforcer davantage la sécurité de nos populations ».