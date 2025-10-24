Par une ordonnance signée ce vendredi, 24 octobre 2025, le Premier président de la Cour suprême a procédé à la nomination des membres du Collège multidisciplinaire des médecins assermentés, une instance chargée du suivi médical des candidats à l’élection présidentielle.

Selon le texte, le Collège multidisciplinaire des médecins assermentés a pour mission d’« assurer le suivi médical des candidats à la présidentielle et de délivrer les certificats d’aptitude requis par la loi ».

La composition de cet organe est la suivante :

Président : Professeur Hassan Bah, médecin légiste

Membres :

Professeur Amara Cissé, neurologue;

Professeur Mamadou Dâdy Baldé, cardiologue;

Professeur Mory Fodé Doukouré, psychiatre;

Professeure Mariam Beavogui, cardiologue;

Professeur Fouceyni Diakité, néphrologue;

Professeur Djibril Sylla, médecin interniste.

La mise en place de ce collège médical marque une étape importante dans la préparation du scrutin présidentiel. Elle vise à garantir le respect des exigences légales relatives à l’aptitude physique et mentale des candidats à la magistrature suprême.

Sur le plan juridique, la décision s’appuie sur plusieurs textes de référence : la Constitution, la loi organique L2017-003-AN du 23 février 2017 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême, ainsi que la loi organique L2025-026-CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral.

L’ordonnance mentionne également le décret D2025-078-PRG/SGG, fixant la date du scrutin présidentiel, et le décret PPCS 2025 du 20 octobre 2025, qui institue officiellement ce collège médical.