Sécurité routière : face à la hausse des accidents, de nouvelles mesures annoncées par le gouvernement

Face à la recrudescence des accidents de la route dont le dernier cas a fait 15 morts à Mamou, le gouvernement et les représentants des transporteurs ont décidé de suspendre, pour une période de trois mois, la circulation nocturne des véhicules gros porteurs.

Cette décision a été prise ce mercredi 1er juillet 2026 à l’issue d’une rencontre présidée par Ousmane Gaoual Diallo, ministre des Transports et porte-parole du gouvernement.

Au cours des échanges, le ministre est revenu sur le récent accident survenu à Mamou, soulignant que les principales causes des accidents demeurent essentiellement liées au facteur humain. Il a insisté sur le « respect du Code de la route, la lutte contre la surcharge des véhicules, l’excès de vitesse, le contrôle de l’état technique des engins ainsi que la fatigue des conducteurs. »

Estimant que la réduction des accidents passe également par une prise de conscience collective, Ousmane Gaoual Diallo a appelé à « un comportement et d’une plus grande discipline de la part de tous les usagers, rappelant que la sécurité routière est une responsabilité partagée ».

Le ministre a également invité les syndicats des transporteurs à engager « une réflexion avec le Département en vue de renforcer la réglementation des départs des véhicules depuis les gares routières du pays, afin d’améliorer les mécanismes de contrôle et de prévention. »

À l’issue de la rencontre, les deux parties sont convenues, d’un commun accord, « d’interdire, à titre conservatoire et pour une période de trois mois, la circulation nocturne de tous les véhicules gros porteurs. »

Cette mesure conservatoire s’inscrit dans le cadre des efforts engagés par les autorités pour renforcer la sécurité routière et limiter les risques d’accidents impliquant les poids lourds.