La question de l’âge minimum pour se porter candidat à l’élection présidentielle en Guinée continue de susciter des interrogations. Alors que la nouvelle Constitution fixe cet âge à 40 ans, le Code électoral, lui, le porte à 44 ans. Une incohérence relevée par plusieurs acteurs politiques et juridiques.

Interpellée sur le sujet, lors de la réunion du Comité interparties, ce vendredi 24 octobre 2025, la Directrice générale des élections, Djenab Touré, a apporté des précisions.

“Pour moi qui ai participé à la commission des lois, l’intercommission, je peux vous affirmer ici que ce n’était pas ce qui était mentionné. Maintenant, à la production du document, je ne défends personne, tel qu’il y a. Mais quel que soit le problème, sachez simplement que l’âge qui est dans la Constitution, c’est celui-là que la Cour suprême va appliquer. Elle ne va pas appliquer autre chose. Donc cet âge-là va être appliqué conformément à ce qui est maintenu dans la Constitution. Et c’est quand même une autre juridiction qui reçoit et qui analyse les candidatures, la Cour suprême.”

Pour la patronne de la DGE, la primauté de la Constitution ne souffre d’aucune ambiguïté : en cas de contradiction entre les textes, c’est la norme fondamentale qui prévaut. Cette précision vise à dissiper les doutes sur l’éligibilité de certains potentiels candidats, à un peu plus de deux mois de la présidentielle du 28 décembre 2025.