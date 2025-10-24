Lors d’une rencontre organisée ce vendredi 24 octobre à Conakry, la Directrice générale des élections (DGE), Djenab Touré, a tenté de lever les doutes persistants autour du processus électoral en cours.

Devant les représentants des partis politiques, de la société civile, des médias, des ambassades et des partenaires techniques et financiers, la responsable a insisté sur la transparence et la régularité des opérations en vue de la présidentielle prévue le 28 décembre 2025. “Nous sommes à une étape importante du processus électoral. Nous déroulons tout ce que nous sommes en train de faire pour que les acteurs puissent poser des questions et obtenir des clarifications”, a déclaré Djenab Touré, en ouverture de la rencontre du Comité technique interpartis.

Au moment où plusieurs acteurs politiques dénoncent un manque de lisibilité du chronogramme et s’interrogent sur la sincérité du processus, la DGE se veut rassurante. Mme Touré a présenté les grandes lignes du calendrier opérationnel et a assuré que “toutes les préoccupations exprimées ont trouvé des réponses satisfaisantes”.

Sur la question sensible des candidatures, la patronne de la DGE a tenu à clarifier une confusion née de la publication d’un document mentionnant des “déclarations d’intention” à la présidentielle. “Ce que la DGE a publié n’était pas la liste des candidats, mais celle des personnes ayant simplement manifesté leur volonté de participer à l’élection. Les dépôts officiels se feront auprès de la Cour suprême, seule compétente pour valider les candidatures”, a-t-elle précisé.

Concernant l’organisation matérielle du scrutin, la DGE affirme concentrer désormais ses efforts sur la production des bulletins de vote, des spécimens, des procès-verbaux et de l’ensemble des documents sensibles nécessaires au bon déroulement du vote.

Enfin, Djenab Touré a tenu à dissiper les inquiétudes relatives à la date du scrutin et aux incohérences relevées entre la Constitution et le Code électoral, notamment sur la question de l’âge des candidats. “Pour moi, il n’y a pas de débat sur la date, parce que la Constitution est claire et c’est ce qui va s’appliquer. Les différences observées dans certains textes ne posent pas de problème, car la Constitution demeure la loi supérieure”, a-t-elle affirmé.

En multipliant les explications, la DGE tente ainsi de renforcer la confiance des acteurs dans un processus électoral scruté de près, alors que la Guinée s’apprête à tourner la page de la transition.