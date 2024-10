Lors de son discours prononcé ce mercredi 23 octobre 2024, en marge du Forum multilatéral sur la politique industrielle (MIPF) à Riyad, organisé par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Premier ministre Bah Oury a mis en garde contre les crises globales menaçant le monde entier. Il a appelé à une action collective pour relever les défis majeurs liés au changement climatique, à la fragilité des chaînes d’approvisionnement, aux conflits géopolitiques et aux crises sanitaires.

“Nous vivons, malheureusement, dans un monde où nos volontés et engagements sont constamment perturbés par des transformations profondes et des crises : la transition énergétique, l’évolution technologique rapide, la fragilité des chaînes d’approvisionnement, les conflits géopolitiques, ainsi que des crises sanitaires comme Ebola, la Covid-19 et MPOX. C’est ensemble que nous parviendrons à surmonter ces défis mondiaux, grâce à une solidarité active”, a déclaré Bah Oury en insistant sur la nécessité de mener des actions coordonnées, fondées sur la confiance et la coopération internationale.

Le Premier ministre a également abordé la question de la crise migratoire qui affecte l’Europe, estimant que l’industrialisation de l’Afrique pourrait être une solution efficace pour enrayer ce phénomène. Selon lui, le développement économique du continent permettrait de créer des opportunités locales, réduisant ainsi la pression migratoire vers les pays européens.

Bah Oury a souligné que les conséquences sociales, économiques et politiques des crises actuelles appellent des réponses concertées et coordonnées à l’échelle internationale.

Dans ce cadre, il a présenté des propositions pour stimuler le développement économique de la Guinée, de l’Afrique et des pays en développement, en s’appuyant notamment sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

“La réussite de la ZLECAF et la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 9, reposent sur une industrialisation inclusive et résiliente. Cela englobe la transition énergétique, la numérisation, l’automatisation et le renforcement des chaînes d’approvisionnement. L’intégration de l’intelligence artificielle jouera un rôle déterminant pour une industrialisation complète, permettant d’optimiser la production de manière rapide et efficiente”, a-t-il affirmé avec conviction.