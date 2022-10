Le président du Conseil national de la Transition, Dansa Kourouma, a reçu ce lundi 24 octobre 2022, une délégation du Parlement de la CEDEAO dirigée par Sidie Mohammed Tunis, président de ladite institution. La rencontre s’est déroulée au palais du peuple, siège du CNT.

L’entretien a duré une trentaine de minutes, loin des micros et des caméras, les deux personnalités. A leur sortie, ces deux personnalités se sont prêtées aux questions des journalistes.

Sidie Mohammed Tunis, président du Parlement de la CEDEAO:

«Je devrais être là depuis très longtemps pour rencontrer le président du CNT pour regarder le processus de transition en Guinée. Mais récemment nous sommes rencontrés à Kigali. J’ai été impressionné par son discours qu’il a tenu. Il a présenté la Guinée d’une façon où tout le monde voudrait venir en Guinée. Je suis là pour les Guinéens, pour supporter la Guinée, le gouvernement de la transition, le CNT et supporter l’engagement qui est en cours entre le gouvernement et la Cedeao. Et, comme nous le savons tous, le gouvernement guinéen et la Cedeao ont eu un accord sur les 24 mois de transition. Notre travail au sein de la Cedeao, c’est de faire de sorte que nous soyons en conformité avec le CNT par rapport au chronogramme qui est convenu »