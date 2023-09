L’Institut National de Formation et de Perfectionnement (INFP) en partenariat avec le Centre d’Études, de Recherches et Formations Parlementaires (CERFOP) a organisé une conférence débat ce samedi 23 septembre 2023, sous le thème : « L’Évaluation comme levier de performance des politiques publiques ».

Le Centre d’Études, de Recherches et Formations Parlementaires (CERFOP) qui a accueilli cette conférence, est une initiative de Dr Dansa. Elle a regroupé dans la salle du 2 octobre du CNT, les conseils nationaux de la transition et les cadres de l’administration parlementaire.

C’est le 2e vice-président du CNT, Elhadj Seny Facinet Sylla qui a présidé le lancement de cette conférence. Il inque que le CNT a récemment mis en place une commission spéciale chargée d’évaluer les conseillers nationaux. Ensuite, il a exprimé sa réjouissance face à la tenue de cette conférence et félicité les initiateurs que sont l’Institut national de formation et de perfectionnement (INFP) du ministère en charge de la Fonction publique et le Centre d’études, de recherches et de formations parlementaires (CERFOP).

Par ailleurs, l’honorable Elhadj Seny Facinet Sylla a encouragé la collaboration entre les deux institutions et rassuré quant au soutien “indéfectible du CNT”.

Enfin, le directeur du Centre d’études, de recherches et de formations parlementaires (CERFOP), Kalil Aissata Keita, est revenu sur la pertinence du thème et le bien-fondé de l’initiative.

« C’est dans cette dynamique de collaboration que l’institut national de formation et de Perfectionnement a décidé de prendre l’initiative avec le CERFOP d’organiser cette première conférence dont le thème est : l’évaluation des politiques publiques. Cette thématique est l’une des missions principales de tout parlement, la mission d’évaluation la politique du gouvernement. Il était important pour nous d’organiser cette conférence animée par un spécialiste du domaine et qui va participer au renforcement de capacités des conseillers nationaux, de l’administration parlementaire et aussi l’administration publique… Ce que je dois reconnaître, c’est que le consensus a été porté sur cette thématique, parce que nous sommes dans une phase de collaboration de rapports entre l’exécutif et le Parlement. Rapport axé sur l’évaluation des politiques publiques. Le CNT est dans une période d’élaboration ou de vote de la loi, d’abord rectificative, et ensuite initiale pour le budget de l’année prochaine. Il faut comprendre et évaluer ce qui a été fait l’année dernière », a expliqué ce docteur en droit public.