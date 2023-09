Le salon de thé, de la pâtisserie et de la boulangerie DELICIO situé à la Minière dans la commune de Dixinn a ouvert ses portes, ce samedi 23 septembre 2023.

Doté d’une installation moderne garantissant un service de qualité, Delicio offre aussi une opportunité d’emplois pour la jeunesse guinéenne. Originaire du Mali, le promoteur Oumar Elimane Hann revient ses motivations. “Je suis arrivé en Guinée pour la première fois en 2009. J’ai beaucoup aimé ce pays et je me suis dit que ce pays a un gros potentiel. J’ai décidé de mettre en place une boulangerie, pâtisserie et un salon de thé ultra moderne parce que j’ai vu que le besoin était-là. Au-delà de ça, aider aussi la jeunesse guinéenne à avoir de l’emploi. En tant qu’investisseur originaire du Mali, j’ai choisi avec fierté la Guinée, cette terre amie et fraternelle, pour réaliser ce projet. Au-delà de l’introduction de ce nouveau lieu de délices et de rencontres, le DELICIO représente pour nous une première étape vers d’autres potentiels investissements en Guinée. En tant qu’Africain, je suis fermement convaincu que c’est en investissant chez nous, en Afrique, que nous contribuons efficacement au développement et à la prospérité de nos pays. Le DELICIO n’est pas juste un lieu, c’est aussi un engagement envers la jeunesse guinéenne, une opportunité d’emplois et une garantie d’un service de qualité pour tous. Chez DELICIO, nous mettons passions et savoir-faire dans chaque produit. Que ce soit une tasse de thé, une pâtisserie ou un pain, nous voulons que chaque élément vous rappelle la qualité et le confort. Notre but est simple: faire de chaque visite chez DELICIO un moment spécial”, a-t-il dit.

En tant que partenaire, Thierno Safayiou Diallo se dit confiant quant à la réussite de ce projet en Guinée. “On a piloté ce projet ensemble. Il est venu dans ce pays parce qu’il envisage de faire beaucoup de choses. Pour moi, c’est un privilège de faire partie de ce projet. Ce n’est pas une première pour lui, il a déjà fait ailleurs, il a une belle expérience là-dessus. Nous allons envoyer un nouveau projet en Guinée et nous allons rehausser le niveau des boulangers et pâtissiers parce que c’est un concept qui n’est pas trop connu chez nous”, a promis M. Diallo.

Mohamed Hann est aussi opérateur, il est venu du Mali pour soutenir son compatriote dans cette nouvelle initiative. “C’est un message fort pour la jeunesse guinéenne et africaine en générale . Quand on veut on peut . Il faut juste avoir le courage. Nous lui souhaitons beaucoup de chances, c’est un début et nous espérons que cela va s’élargir” a-t-il souhaité.

Le Salon DELICIO est situé dans le quartier La Minière dans la commune de Dixinn en face de l’université La Source.