À travers un communiqué diffusé le vendredi 23 septembre 2022, la Haute autorité de la communication (HAC), a suspendu l’émission de la radio Nostalgie, « Africa2015 » et les trois animateurs. Suite à cela le FNDC a fait une déclaration de soutien aux journalistes.

Il faut noter que, c’est suite au passage de Sékou Koundouno, membre de la coordination nationale du FNDC, dans l’émission Africa2015, que cette décision a été prise. Pour le front cela démontre la volonté du CNRD, de faire taire toutes voies dissidentes.

«La cellule de communication du FNDC apporte son indéfectible soutien aux journalistes animateurs de l’émission ‘’AFRICA 2015 ‘’ de la radio Nostalgie (Mamadou Mathé Bah et ses co-animateurs, Kalil Camara et Mikailou Barry) et dénonce vigoureusement la dérive impardonnable de la HAC qui s’inscrit en droite ligne de la volonté manifeste de la junte de museler toutes les voix dissonantes afin de dérouler son agenda caché», peut-on lire dans la déclaration.