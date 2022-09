Les conseillers nationaux ont examiné et adopté le projet de loi portant protection des victimes, témoins et autres personnes en situation de risque. C’était au cours d’une session plénière dans la soirée du vendredi 23 septembre 2022.

L’adoption de cette loi est faite à quelques jours de l’ouverture du procès du massacre du 28 septembre. Divisé en six chapitres six chapitres et vingt-six articles, ce projet de loi a pour objet de fixer les règles de protection de certaines catégories de personnes dont le rôle est déterminant au cours d’une procédure judiciaire.

Présent à ladite plénière, le ministre de la justice, des droits de l’homme et garde des Sceaux a exprimé la joie suite à l’adoption de cette loi. Alphonse Charles Wright estime que les questions pécuniaires ne doivent pas empêcher les citoyens d’accéder à la justice.

«En adoptant la loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et les autres personnes en situation de risque à quelques jours de l’ouverture du procès du massacre du 28 septembre, contribue à œuvrer pour la manifestation de la vérité. Un témoin et une victime qui ne sont pas rassurés, qu’ils ne seront pas protégés pendant et après le procès, ne viendront pas témoigner. C’est pour vous dire que c’est une victoire pour le gouvernement et pour tout le peuple de Guinée», a affirmé le ministre Charles Wright.

Par ailleurs, les conseillers nationaux ont formulé des recommandations, au terme des travaux d’inter-commission. Elles se résument comme suit:

a-Adapter les infrastructures judiciaires, notamment les salles d’audience aux règles de protection conformément à la présente loi ;

b-A elle cette recommandation, s’ajoute une suggestion de révision de l’exposé des motifs ;