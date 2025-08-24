Déféré devant le tribunal pour enfants depuis le 17 mars dernier, le procès de l’élève de la 12e année, Bangaly Camara, présumé auteur du tir accidentel survenu le 11 mars à l’école Sainte-Marie de Nongo, peine à démarrer, faute de local adapté. Son avocat, Me Lanciné Diabaté, dénonce cette situation et appelle à l’ouverture rapide du procès de son client.

Dans ce dossier, l’incident avait fait deux blessés, dont un garçon et une fille. Alors que le jugement devait se tenir devant le tribunal pour enfants, l’avocat du prévenu indique que le procès reste bloqué en raison du manque d’infrastructures adéquates.

« Le tribunal pour enfants a été délocalisé vers le bâtiment ayant abrité le procès des événements du 28 septembre. On les a installés là-bas, mais il n’y a pas de salle d’audience, pas de salles adaptées pour les procès, pas de bureaux. Il semble qu’on a trouvé un local pour le tribunal pour enfants, à l’endroit où se trouve l’imprimerie Patrice Lumumba. L’État est en train de construire un bâtiment à cet endroit, qui va abriter le siège du tribunal pour enfants », explique l’avocat, pointant un manque criant d’équipements dans la salle prévue pour le procès.

« Pour l’instant, il n’y a pas d’audience, ni d’équipements, rien n’est disponible, et on ne peut donc pas y travailler. J’ai d’autres dossiers au tribunal pour enfants, mais c’est bien le manque de locaux qui bloquent tout », at-il déploré.

Par ailleurs, Me Lanciné Diabaté précise que le dossier reste toujours devant le cabinet du juge d’instruction. Après les préalables devant le parquet, la date d’audience sera ultérieurement communiquée.