Les sorties médiatiques sur la gestion ‘’malsaine’’ au ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation (MEN-A), ont couté à Ibrahima Cissé, directeur national du Service des Infrastructures et des Equipements Scolaires (SNIES). A travers une décision du ministre Alpha Amadou Bano Barry, ce cadre du MEN-A a été suspendu de ses fonctions pour ‘’faute grave’’.

Dans ses explications, monsieur Cissé a dénoncé une gestion ‘’plus qu’ambigüe” par les engagements des factures d’avance et parfois des contrats dont il n’aurait aucune idée. En outre, il a signalé une gestion administrative et technique qui aurait été ramenée au niveau du ministre, de la DAF et du responsable des marchés. « Le budget qui est le moyen de déploiement et de mise œuvre de nos programmes, projets et activités, fait objet d’une gestion personnalisée sans aucune orthodoxie (…)», avait-il signalé dans les colonnes de guinéenews.

Pour le MEN-A, l’attitude du directeur de SNIES vise à «compromettre toute volonté de changement dans le seul but d’empêcher les réformes enclenchées par le ministre Bano Barry dans le domaine des constructions, rénovation et équipements scolaires. Domaine qui, malheureusement souffre depuis plusieurs années d’un manque de transparence et d’une mal gouvernance qui pénalisent gravement la structure ».