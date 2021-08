Cliquez ici pour écouter l'article

Comme nous l’annoncions, l’ex ministre de la sécurité, le Général de division Mamadouba Toto Camara est décédé ce lundi 23 août 2021 à Conakry, des suites de maladie. Quelques heures après la disparition de l’ex chef d’état-major de l’armée de terre, les anciens dignitaires du Cndd se souviennent du numéro 2 du Conseil National pour la Démocratie et le Développement, la junte militaire qui a pris le pouvoir après la mort du président Lansana Conté en décembre 2008.

Interrogé par Guinee360, ce proche de l’ex chef de la junte militaire qui dirigeait alors la Guinée, revient sur ses rapports avec le général Toto, pour lequel il dit avoir un grand respect.

«Je connais l’homme dans sa diversité, dans son esprit. La disparition du Général Toto Camara, ex numéro 2 du CNDD, ancien ministre de la sécurité, ancien chef d’état-major de l’armée de terre. Je tenais à vous dire une chose, Toto Camara est mon beau-frère. La seconde épouse du général Toto (Magassouba), la fille du colonel Lamine Magassouba, ancien chef d’état-major de la gendarmerie nationale, membre du CMRN et ancien collaborateurs du Général Lansana Conté était l’ami intime de mon père. Donc l’épouse du général Toto Camara est ma grande sœur à qui je rendais visite très souvent vers Sangoya.

Le Général Toto est un homme de devoir, un homme d’Etat, un homme qui a tout donné pour la Guinée parce qu’il a passé toute sa vie, toute sa carrière à servir son pays. Il a gravit facilement les échelons par sa probité, son engagement et sa détermination. C’est dans ce sens-là que j’ai connu le Général Toto. J’ai un respect pour l’homme. J’ai eu la chance de travailler avec lui en 2008, lors de la réforme de l’armée et il a carrément changé la structure de l’armée et c’est ce qui continue jusqu’à maintenant. Il a envoyé aussi d’autres réformes au sein du ministère de la Défense. J’ai vu un Toto très déterminé jusqu’à à la prise du pouvoir du CNDD, le 23 décembre 2008. Donc j’ai vu quelqu’un qui était à la fois avec les jeunes militaires mais qui n’était pas du même lot que les autres Généraux, parce qu’il a participé activement à la prise du pouvoir», se souvient l’ex ministre de la communication et conseiller personnel du capitaine Moussa Dadis Camara.

Au-delà du respect qu’il a pour l’ex ministre de la sécurité et de la protection civile dans le gouvernement formé après le coup d’état militaire de décembre 2008, le président de l’Union pour le Changement de Guinée (UCG) révèle quelques caractères de cette personnalité militaire et politique.

«Il était un homme très nerveux et autoritaire, chose que je n’appréciais pas chez lui. Mais c’est le prototype du militaire au commandement. Quand le militaire a le commandement, il veut que les choses s’appliquent normalement».

Celui-là qui a été l’un des rares civile, a participé activement à la prise du pouvoir en 2008, revient sur les tractations qui ont abouti au choix du capitaine Moussa Dadis Camara en tant que président de la transition.

«Je me souviens lors de la prise du pouvoir, j’étais présent. Je le voyais donner des instructions tactiques et techniques aux militaires… J’ai vu son professionnalisme, j’ai vu en lui, quelqu’un qui voulait recadrer tout le monde, c’était le capitaine Dadis qui avait le sang-froid et qui avait une vision. Je sais que Toto était animé de gérer le pays, mais on avait besoin de quelqu’un qui était très populaire et très engagé. Mais dans la sagesse, les gens on dit de laisser Dadis gérer et Toto a accepté. Il a gardé son calme et sa sagesse même s’il y a eu des humiliations, il a su garder sa sérénité et sa foi», a-t-il conclu.