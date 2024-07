Près de trois ans après le coup d’État militaire en Guinée, de nombreux citoyens expriment leur mécontentement face à la gouvernance actuelle et estiment que leurs conditions de vie se sont détériorées. Interrogé à ce sujet par RFI, Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement guinéen, a répondu aux critiques en défendant les actions menées durant cette période de transition, comme la hausse des salaires de certains hauts fonctionnaires.

“Je pense qu’il y a un certain nombre de nos compatriotes qui, malheureusement, se plaisent à construire un narratif négatif pour jeter l’anathème sur la transition. Mais je vais vous dire, si vous regardez les facteurs de stabilité économique : prenez la monnaie guinéenne, en trois ans, le franc guinéen n’a pas connu de variation. La monnaie est restée stable malgré toutes les autres monnaies qui connaissent des yoyos”, a-t-il affirmé.

Ousmane Gaoual Diallo a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer la rémunération des hauts cadres de l’État. Pour lui, depuis l’arrivée du CNRD, les choses ont changé. “Vous regardez aujourd’hui les hauts cadres de l’État, on a mis au niveau international les salaires. Aujourd’hui, un secrétaire général des ministères est payé quasiment à 3000 dollars par mois, alors que quand on est arrivé, il émargeait à 600$. On a mis en place de quoi attirer les compétences, notamment les Guinéens qui ont des qualifications et qui sont formés à l’étranger”, a-t-il ajouté.

Concernant les critiques sur la dégradation des conditions de vie et la perte de pouvoir d’achat, le porte-parole a reconnu les défis persistants dans certains secteurs essentiels comme l’électricité, l’eau et les infrastructures routières. “Maintenant, il y a des facteurs sur lesquels le retard est important : l’électricité, l’eau, les infrastructures routières. Ce sont des secteurs qui ont été oubliés depuis l’indépendance. Il faut donc apporter des réponses appropriées à cela”, a-t-il précisé.

Cependant, Ousmane Gaoual Diallo a insisté sur le fait que ces problèmes ne peuvent être résolus en seulement trois ans de transition. “Mais est-ce que c’est une transition de trois ans qui peut régler ces questions-là ? Je pense que là, c’est faire un jugement un peu trop hâtif et un peu trop sévère sur la transition guinéenne”, a-t-il conclu.

Ces déclarations visent à rassurer la population et à souligner les efforts du gouvernement pour stabiliser l’économie et améliorer la gouvernance en Guinée, malgré les nombreux défis hérités du passé.