Des jeunes réunis au sein du collectif des Jeunes Leaders pour la Paix en Guinée (COJELP- Guinée), ont invité leurs camarades à une implication pour une sortie définitive de la crise sociopolitique dans le pays, à travers le thème :“ La Jeunesse face aux défis de la Paix et du dialogue national”, débattu en face des médias, ce samedi 24 juillet.

Le cadre permanent du dialogue politique et social mis en place a commencé ses activités au mois de juin dernier. Même s’il peine à évoluer pour le moment, mais il avait réunit autour de la table plusieurs entités permettant d’échanger sur la paix.

«Nous jeunes, avons notre part de responsabilité. Nous devons nous impliquer, montrer à l’opinion nationale et internationale que nous sommes fiers de notre république. La Guinée mérite mieux que ce que nous traversons ces dernieres années», a invité Tamba Fodé Oliano, 2ème secrétaire administratif de COJELP.

En animant une conférence de ce genre, les membres s’attendent à ce que l’opinion nationale et internationale soient interpellées sur les questions relatives à la nécessité d’instaurer une paix durable.

Publicité

«Nous interpellons ces autorités pour qu’elles s’activent et nous accompagnent pour qu’on résolve carrément la question fondamentale qui est la paix avant de qu’on ne pense au développement. Nous cherchons à leur faire comprendre que l’ennemi commun, c’est la pauvreté et nous devons faire face à cela. Mais il faudrait que les uns et les autres comprennent qu’il faut qu’on vive ensemble. Il faut voir la question de l’unité nationale, la question de la solidarité, et la stabilité de notre pays», a exprimé Oumar Thiam, vice-président du collectif des Jeunes Leaders pour la Paix en Guinée.