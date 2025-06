Un drame d’une rare cruauté secoue la ville de Kindia. Une jeune femme de 26 ans a été interpellée à Dabola après avoir volé et tué le bébé de son amie, selon les déclarations du colonel Mamadi Condé, commandant de zone du camp Kèmè Bourèma. Une affaire sordide qui a profondément choqué l’opinion.

« C’est un crime grave, choquant. Elle a été arrêtée grâce à une enquête bien menée », a déclaré le colonel Condé, saluant le travail des forces de défense et de sécurité ayant permis de retrouver la suspecte.

D’après les premiers éléments de l’enquête, la jeune femme aurait simulé une grossesse en envoyant de fausses photos à son compagnon vivant à l’étranger. Dans le but d’entretenir cette supercherie, elle aurait ensuite dérobé le nourrisson de son amie, récemment accouchée, avant de le tuer pour faire croire à une mort naturelle.

« Même la religion ne permet pas ça. Nous sommes choqués, abattus », a réagi avec émotion le colonel Condé, dénonçant un acte d’une inhumanité insoutenable.

Il a également assuré que la justice sera pleinement saisie de l’affaire. « Les auditions seront déposées à la justice. Et cette justice devra dire le droit », a-t-il insisté.

Le commandant a par ailleurs lancé un appel aux familles, en particulier aux parents de jeunes filles, les exhortant à plus de vigilance : « Je lance un appel solennel aux parents de ces filles, d’être attentifs, de suivre leurs filles. Parce que l’argent que ce monsieur envoie, il est à l’étranger, il ne vole pas l’argent, il ne dort pas. Les parents et la fille mangent cet argent-là, tous en association avec ce qui est fait. Le monsieur qui avait l’espoir d’être père de famille est aujourd’hui désespéré. La copine trahie est dans le regret. Et même la nation guinéenne, parce que l’enfant tué, on ne savait pas qui il serait demain.»

Enfin, le colonel Condé a mis en garde contre les conséquences des séparations prolongées dues à la migration : « On ne se marie pas pour aller à l’étranger et laisser sa femme ici. Si vous ne pouvez pas l’envoyer vous rejoindre, attendez d’avoir les papiers légaux. Voilà les conséquences. »