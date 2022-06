Dans un décret diffusé à la télévision nationale ce 24 juin 2022, le Colonel Mamadi Doumbouya a nommé des cadres au niveau du miistère de l’Administration du territoire et de la décentralisation, notamment Djenab Touré, ancienne Directrice de département Fichier électoral de la CENI.

1) Directeur général des Collectivités locales : Ousmane Sacko, précédemment Directeur national adjoint de la décentralisation ;

2) Directrice nationale des affaires politiques et administration électorale : Mme Djenab Touré, experte électorale en service à la Direction des affaires politiques et administration électorale ;

3) Directeur national adjoint des affaires politiques et administration électorale : Alpha Issiagha Diallo, expert électoral en service à la Direction des affaires politiques et administration électorale.