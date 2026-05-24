Guerre en Iran : Donald Trump annonce un accord en cours de finalisation entre Washington et Téhéran

Alors que la trêve demeure fragile entre l’Iran et les États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé une avancée majeure dans les négociations engagées entre les deux pays.

Dans une publication sur son réseau Truth Social, ce samedi 23 mai 2026, Donald Trump a indiqué avoir échangé avec plusieurs dirigeants du Moyen-Orient autour d’un éventuel accord de paix concernant la République islamique d’Iran.

“Je suis dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, où nous venons d’avoir un très bon entretien avec Mohammed ben Salmane Al Saoud, d’Arabie saoudite, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, des Émirats arabes unis, l’émir Tamim ben Hamad ben Khalifa Al Thani, le Premier ministre Mohammed ben Abdulrahman ben Jassim ben Jaber Al Thani, ainsi que le ministre Ali al-Thawadi, du Qatar, le maréchal Syed Asim Munir Ahmed Shah, du Pakistan, le président Recep Tayyip Erdoğan, de Turquie, le président Abdel Fattah al-Sissi, d’Égypte, le roi Abdallah II, de Jordanie, et le roi Hamad ben Issa Al Khalifa, de Bahreïn, concernant la République islamique d’Iran et toutes les questions liées à un protocole d’accord portant sur la paix”, a-t-il déclaré.

Le président américain s’est ensuite montré optimiste quant à l’issue des discussions : “Un accord a été largement négocié, sous réserve de finalisation, entre les États-Unis d’Amérique, la République islamique d’Iran et les différents autres pays mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, j’ai eu un entretien avec le Premier ministre Bibi Netanyahou, d’Israël, qui s’est également très bien passé. Les derniers aspects et détails de l’accord sont actuellement en discussion et seront annoncés prochainement. En plus de nombreux autres éléments de l’accord, le détroit d’Ormuz sera ouvert.”

Le conflit entre l’Iran et l’alliance américano-israélienne a provoqué d’importantes pertes humaines et de fortes tensions géopolitiques dans la région. Dès les premiers jours des hostilités, une frappe américaine menée contre une école à Téhéran a causé la mort de près de 200 écolières. En riposte, l’Iran a mené plusieurs attaques ciblées contre des intérêts israéliens et des installations situées dans certains pays du Golfe, tout en bloquant le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite près de 20 % du trafic mondial d’hydrocarbures.

Si l’accord n’a pas encore été officiellement divulgué, le média Al Jazeera en a publié quelques détails qui se présente comme suit :

Fin de la guerre sur tous les fronts, y compris le LIBAN ;

Libération de plusieurs milliards de dollars d’argent iranien ;

Levée du blocus naval américain ;

Retrait des forces américaines de la proximité immédiate de l’Iran ;

Détroit d’Ormuz ouvert sous gestion irano-omanaise ;

Après cela, les deux parties auront 30 jours pour trouver un accord sur la question nucléaire.