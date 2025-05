Le Président de la République écrit aux tout-petits et l’Autorité De Régulation Du Secteur Des Jeux Et Pratiques Assimilées offre plus de 3000 exemplaires aux écoles guinéennes.

C’est une démarche à saluer et une action de cœur voulu par notre Président, le Général Mamadi Doumbouya.

“MAHMOUD” n’est pas qu’un simple manuel scolaire, c’est un outil pédagogique riche en enseignement et en valeur, intégrant surtout des messages tirés de faits réels.

Son auteur, Mariama Diallo ( Mam Ché), une jeune dame pleine de dévouement et de passion pour l’éducation, consacre près de dix ans de sa vie à penser et imaginer un modèle éducatif mis à notre disposition aujourd’hui pour nos enfants.

Voyant le contenu et engager pour accompagner l’éducation, le President a bien voulu dédicacer le manuel avec ces mots d’espoir: « 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐒 𝐀𝐌𝐈𝐒, 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐮𝐭-𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐬. 𝐕𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐥’𝐚𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐲𝐬, 𝐥𝐚 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐞́𝐞. 𝐉𝐞 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐢𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐣𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐛𝐚̂𝐭𝐢𝐫 ».

Pour moi, ces mots constituent un message d’espoir et d’avenir. Et ont donc suffit pour que le Directeur Général de l’autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées pousse le bouton pour faire une commande de plus de 3000 livres à distribuer aux élèves et d’en faire une priorité de vulgarisation permettant à un plus grand nombre parmi eux, d’en disposer, de lire et comprendre son contenu. C’est à saluer et à encourager.

Voir nos enfants être si agréablement chouchoutés par nos autorités au plus haut niveau, est un plaisir à partager et j’ose espérer que dans les prochains jours et sachant le contenu si inspirant, que nous aurons des dizaines d’autres commandes pour permettre aux 33 préfectures et chaque école de bénéficier d’un lot super important.

“MAHMOUD” le livre des tout petits.

BAH Amadou Tidiane

@bahoro09