CAN féminine 2026 : le Cameroun s’offre les championnes en titre et retrouve le Maroc en demi-finales

Après les qualifications du Maroc et de l’Algérie, les quarts de finale de la CAN féminine 2026 se sont poursuivis ce dimanche. Dans la première affiche de la journée, le Cameroun a dominé le Nigeria, champion en titre, au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Les Lionnes indomptables disputeront leur demi-finale face au pays hôte, le Maroc.

Huit ans après sa dernière apparition en demi-finales, le Cameroun retrouve le dernier carré de la Coupe d’Afrique des nations féminine.

Un seul but pour une victoire précieuse

L’unique but de la rencontre, inscrit par Myriam Nyadjou à la 19ᵉ minute, a permis au Cameroun de faire tomber les championnes en titre.

Malgré les nombreuses tentatives des Super Falcons, le Nigeria finit par s’incliner dans une rencontre aux airs de revanche, après les quatre finales perdues par les Lionnes indomptables face aux Nigérianes, dix fois championnes d’Afrique.

Le Cameroun retrouvera le Maroc en demi-finales mercredi prochain à Rabat.

Un retour en Coupe du monde

Avec ce succès, les Camerounaises décrochent également leur qualification pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027. Elles retrouveront le Mondial pour la deuxième fois de leur histoire, après leurs participations aux éditions 2015 et 2019.