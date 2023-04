Ce lundi, la Fédération Guinéenne de Football a annoncé le lancement du programme Football for Schools en collaboration avec les ministères en charge des Sports et de l’Enseignement pré-universitaire.

Le programme Football for Schools est une initiative de la FIFA qui vise à promouvoir le football en milieu scolaire en utilisant des méthodes d’enseignement innovantes. Ce programme s’appuie sur le fait que bon nombre des compétences utilisées dans le football sont transférables à d’autres aspects de la vie quotidienne.

L’expérience « Football for Schools » consiste à apprendre en s’amusant et en jouant. Il permettra également aux enseignants et les éducateurs de Guinée d’être outillés pour accéder à des ressources pédagogiques de qualité, des vidéos de démonstration, des plans de leçons et à des évaluations sur la plateforme à travers l’adresse https://footballforschools.fifa.com/fr/

Le lancement est prévu les 26, 27 et 28 avril 2023 au Centre Technique de Nongo en présence des techniciens de la FIFA.