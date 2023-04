Après la tenue de la formation en stylisme le 10 avril dernier et le démarrage de celle en saponification, l’ONG Force des femmes a procédé au lancement de la formation en coiffure ce lundi 24 avril 2023, pour une vingtaine de jeunes dames.

En marge de l’exécution de son plan annuel et de la 5e édition des 48 heures de la femme guinéenne, la Force des femmes compte outiller à travers cet atelier 20 jeunes femmes évoluant dans la coiffure et faciliter leur autonomisation. Mariama Daff, miss Guinée France 2017 et présidente de l’ONG Force des femmes est revenue sur la vision de l’atelier.

« Notre vision prioritaire est d’accompagner ces jeunes femmes à travers des formations et coaching que nous avons mis en place pour leur faciliter une meilleure insertion professionnelle et entrepreneuriale dans le pays », a-t-elle déclaré.

Pour faciliter l’insertion professionnelle de ces femmes dans la vie active, l’ONG a sollicité l’accompagnement de la Direction des petites et moyennes entreprises et du contenu local. C’est dans les locaux de cette direction que s’est tenue cet atelier. Mamadou Diao Diallo directeur national adjoint a promis d’apporter tout le soutien technique et administratif aux jeunes filles et femmes dans leur autonomisation et la création de leurs futures entreprises.

Plus loin, Mariama Daff ajoute : « Nous attendons de cette direction des PME, la mise à notre disposition de techniciens aguerrie pouvant nous assister dans la formation, mais également un accompagnement financier pour la matérialisation de nos projets ».

Mahawa Souaré Josianne, diplômée en coiffure dans plusieurs pays américains et européens, compte durant ces deux jours apporter le maximum de son savoir-faire à ces jeunes femmes. Pour cela, elle décline les phases de la formation prévues pour 2 jours.

Selon Josiane, la première sera consacrée aux échanges et partages d’expérience, et leur apprendre la confection d’une perruque du début jusqu’à la fin.

« C’est-à-dire comment effectuer l’assemblage et la vendre comme une experte et pour ça, il faut connaître son produit. Qu’elles maîtrisent les différent types de laces, comment valoriser une lace ou la dévaloriser, comment maîtriser les dimensions de lace et l’amoindrir ».

Pendant la seconde et dernière journée (demain 25 avril 2023) , il sera question de mettre en pratique les connaissances acquises, lors de la première, afin de les permettre d’avoir une maîtrise parfaite du module.

Une soirée de remise de satisfecit aux participantes de ces différentes séances de formations est prévue dans les jours à venir. Cette cérémonie permettra la rencontre entre les acteurs du développement et les bénéficiaires dans le but noué de potentielles mesures d’accompagnements dans la réalisation de leur projet.