Après l’échec du projet de Super Ligue, qu’il portait, le président du Real Madrid Florentino Pérez insiste sur la nécessité de solutions rapides pour faire face à la crise économique.

Très bavard depuis le fiasco du projet de Super Ligue européenne dont il est l’un des instigateurs, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a donné une interview au quotidien sportif madrilène As, parue ce samedi.

Il y assure que le projet est encore dans les tuyaux et qu’il est nécessaire, il dénonce une « manipulation » qui aurait occasionné la levée de bouclier, il pointe du doigt les « clubs-états » et leurs ressources sans limites qui déséquilibrent tout et critique, aussi, la nouvelle formule de la Ligue des champions, prévue pour 2024.

« Les Girondins viennent de faire faillite. Soit nous agissons vite, soit beaucoup de clubs vont couler »

Publicité

« Cette année, avec la pandémie, les pertes iront entre 2 000 et 2 500 millions d’euros » pour les douze clubs de la Super Ligue, explique Perez, qui pense qu’il faut prendre des mesures urgemment : « Les Girondins viennent de faire faillite. Soit nous agissons vite, soit beaucoup de clubs vont couler ».

La réforme de la C1, elle, ne plaît pas à Pérez : « Ni le format, que personne ne comprend, ni le timing, en 2024. Il faut trouver une solution plus tôt, ou nous allons ruiner tous les clubs. Seuls survivront les clubs qui appartiennent à des États, ou à des propriétaires multimillionnaires, et qui sont prêts à perdre des centaines de millions chaque saison. »

Source: L’Equipe