Quelques heures après le communiqué du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) rappelant aux responsables des délégations spéciales l’obligation de quitter leurs fonctions avant de se porter candidats aux élections législatives prévues le 24 mai, le président de la délégation spéciale de Matam, Badra Koné, a fait part de son intention de se conformer à cette exigence.

S’exprimant ce mardi 24 mars 2026 lors d’une conférence de bilan, il a annoncé son départ imminent de la tête de la commune, en vue de se présenter aux élections communales.

Selon lui, cette décision s’inscrit dans la continuité d’un bilan qu’il juge « positif » après 21 mois de gestion.

Il estime qu’un mandat électif lui permettrait de poursuivre les actions engagées à la tête de la commune de Matam. « Dans quelques heures ou quelques jours je vais quitter mon poste pour me porter candidat à l’élection communale de Matam », a-t-il déclaré.

Cette annonce intervient à quelques jours de la date limite de dépôt des candidatures, fixée en principe au 30 mars prochain.