En marge de la fenêtre internationale FIFA, la Guinée a effectué, ce lundi 23 mars à Rabat, sa première séance d’entraînement. Pour cette entrée en matière, Paulo Duarte et son staff technique ont travaillé avec un groupe restreint de 14 joueurs.

La sélection nationale a ainsi lancé sa préparation pour cette trêve internationale. Après l’arrivée du contingent, la veille, dans la capitale marocaine, le technicien portugais et ses hommes ont pris part à une séance dans l’après-midi.

Cette première journée a été marquée par la présence d’un noyau de joueurs, parmi lesquels Morlaye Sylla, Seydouba Cissé ou encore le meilleur buteur du championnat guinéen, Yakhouba Gnagna Barry.

Le groupe devrait rapidement se compléter dans les prochaines heures, avec notamment l’arrivée attendue de Serhou Guirassy, prévue dans la nuit aux alentours de 23h.

Durant cette trêve, la Guinée disputera deux rencontres amicales : le 27 mars face au Togo à Rabat, puis le 31 mars contre le Bénin à Casablanca.