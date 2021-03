Invité dans l’émission ‘’le perroquet’’ de la radio Évasion FM ce mercredi 24 mars 2021, le président du parti ADC-BOC s’est exprimé sur le litige qui l’oppose au chef de file de l’opposition Mamadou Sylla.

Selon Dr Ibrahima Sory Diallo, le président de l’UDG a violé la loi L036 qui lui profère le droit à son parti politique d’être membre de l’opposition.

« Je conteste Mamadou Sylla tout simplement parce que la loi L036 dit que ‘’pour être un parti politique de l’opposition, il faut faire une déclaration publique et officielle. L’enregistrer au ministère en charge des partis politique. Et cette déclaration survient le mois qui suit après chaque élection nationale. Monsieur Mamadou Sylla n’a pas respecté cela. Deuxièmement, il est dit dans la même loi à l’article 7 et 8, il est dit que le bureau de résolution de l’Assemblée nationale désigne le chef de file de l’opposition et les avantages y avérant sont aussi discutés par ce même bureau. Il est dit dans la même loi pour être chef de file de l’opposition, il faut avoir la majorité des députés après la majorité présidentielle. Donc cela veut dire qu’il ne répond pas aux critères de cette loi», explique t’il.

Poursuivant, le leader du parti ADC-BOC invité Mamadou Sylla à respecter la loi L036.

«Si aujourd’hui Mamadou Sylla n’a pas fait cette déclaration montrant qu’il est de l’opposition, aux yeux de la loi ce n’est pas un parti politique de l’opposition. Je ne suis contre personne je ne fais qu’interpréter la loi», conclut-il.